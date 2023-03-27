В Литве проходят учения ВВС НАТО

Новости Литвы. В Литве проходят учения военно-воздушных сил НАТО. В них принимают участие истребители Польши и Франции, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказало командование литовской армии, летчики будут отрабатывать полеты на малых высотах и ведение воздушного боя над Балтийским морем. Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран – членов альянса базируются на базе Зокняй.