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В Литве проходят учения ВВС НАТО

27 марта 2023 13:51
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Новости Литвы. В Литве проходят учения военно-воздушных сил НАТО. В них принимают участие истребители Польши и Франции, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве проходят учения ВВС НАТО-1

Как рассказало командование литовской армии, летчики будут отрабатывать полеты на малых высотах и ведение воздушного боя над Балтийским морем. Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран – членов альянса базируются на базе Зокняй.

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# НАТО # Новости Литвы # Фотофакт

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