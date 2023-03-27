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Гагин: иностранные наёмные боевики редко участвуют в боях

27 марта 2023 13:43
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Иностранные наемники редко идут на передовую, потому их почти нет в числе военнопленных.

Их почти нет на первой линии обороны, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, пишет ТАСС. Туда попадают иностранные наемные солдаты менее опытные. По его словам, новички погибают и раньше всех. Гагин также сообщил, что наибольшее скопление иностранных бойцов сосредоточено на артемовском и авдеевском направлениях.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в боях за Артемовск только за прошедшую неделю украинская армия потеряла до четырех с половиной тысяч бойцов, которые были убиты или тяжело ранены.

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# Международная политика # Андрей Марочко

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