В Париже демонстранты заблокировали Лувр

Новости Франции. В Париже, протестующие против пенсионной реформы заблокировали всемирно известный Лувр. В этой акции участвовали представители нескольких профсоюзов работников культуры и сами сотрудники музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты растянули плакаты, на которых написано: «Музеи выступают против пенсионной реформы», «Работать меньше, чтобы жить дольше». Прибывшие на место наряды полиции пока не вмешиваются в происходящее, так как протестующие ведут себя хоть и шумно, но культурно. Работники музея, которые заявили, что намерены бастовать до конца дня, попросили прощения у туристов за доставленное неудобство.