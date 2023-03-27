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В Париже демонстранты заблокировали Лувр

27 марта 2023 13:50
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Новости Франции. В Париже, протестующие против пенсионной реформы заблокировали всемирно известный Лувр. В этой акции участвовали представители нескольких профсоюзов работников культуры и сами сотрудники музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже демонстранты заблокировали Лувр-1

Демонстранты растянули плакаты, на которых написано: «Музеи выступают против пенсионной реформы», «Работать меньше, чтобы жить дольше». Прибывшие на место наряды полиции пока не вмешиваются в происходящее, так как протестующие ведут себя хоть и шумно, но культурно. Работники музея, которые заявили, что намерены бастовать до конца дня, попросили прощения у туристов за доставленное неудобство.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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