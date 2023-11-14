Президент Польши назначил Моравецкого премьер-министром

Руководством страны озвучена надежда на успешное завершение процесса. Как подчеркнул Анджей Дуда, Моравецкий заверил его в том, что он способен создать правящую коалицию. Тем более, что опыта ему не занимать. Матеуш Моравецкий занимает должность премьера с 2017 года. 13 ноября он вместе с правительством подал в отставку после парламентских выборов, как того требует Конституция. Теперь у него есть 14 дней, чтобы сформировать новый Кабинет министров.