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Президент Польши назначил Моравецкого премьер-министром

14 ноября 2023 08:17
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Новости Польши. В Польше назначен премьер-министр. Право сформировать новое правительство получил Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Польши назначил Моравецкого премьер-министром-1

Руководством страны озвучена надежда на успешное завершение процесса. Как подчеркнул Анджей Дуда, Моравецкий заверил его в том, что он способен создать правящую коалицию. Тем более, что опыта ему не занимать. Матеуш Моравецкий занимает должность премьера с 2017 года. 13 ноября он вместе с правительством подал в отставку после парламентских выборов, как того требует Конституция. Теперь у него есть 14 дней, чтобы сформировать новый Кабинет министров.

# Международная политика # Матеуш Моравецкий # Новости Польши # Фотофакт

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