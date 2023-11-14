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Залужный пожаловался главе штабов США о сложной ситуации у ВСУ

14 ноября 2023 08:08
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о телефонном разговоре с председателем объединенного Комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Он отметил что ситуация у ВСУ очень тяжелая на отдельных участках фронта. Об этом передает РИА Новости.

Также в ходе беседы обсуждались планы подготовки к зимнему периоду. Залужный особо отметил нужды украинских войск, в том числе в обучении военнослужащих и в восстановлении боеготовности подразделений.

Украинское наступление было начато 4 июня, но не смогло достичь своих целей. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, самым напряженным было Запорожское направление. В ходе боев было уничтожено много военной техники ВСУ, в том числе танков Leopard, AMX, Challenger 2 и БМП Bradley.

# Международная политика # Валерий Залужный # Сергей Шойгу

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