Залужный пожаловался главе штабов США о сложной ситуации у ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о телефонном разговоре с председателем объединенного Комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Он отметил что ситуация у ВСУ очень тяжелая на отдельных участках фронта. Об этом передает РИА Новости.

Также в ходе беседы обсуждались планы подготовки к зимнему периоду. Залужный особо отметил нужды украинских войск, в том числе в обучении военнослужащих и в восстановлении боеготовности подразделений.

Украинское наступление было начато 4 июня, но не смогло достичь своих целей. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, самым напряженным было Запорожское направление. В ходе боев было уничтожено много военной техники ВСУ, в том числе танков Leopard, AMX, Challenger 2 и БМП Bradley.