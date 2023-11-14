Города Индии из-за ежегодного фестиваля окутал густой смог

В Калькутте и Мумбаи индекс качества воздуха достиг опасного для жизни уровня. Местное население призвали не выходить из дома и не пользоваться личным транспортом.

Каждый год власти запрещают запускать петарды в столице и крупных городах. Но люди эти запреты игнорируют. Наказание за нарушение планируют ужесточить.