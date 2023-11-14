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Города Индии из-за ежегодного фестиваля окутал густой смог

14 ноября 2023 07:44
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Новости Индии. Города Индии из-за ежегодного фестиваля света окутал густой смог. Причиной стали взрывы петард, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Города Индии из-за ежегодного фестиваля окутал густой смог-1

В Калькутте и Мумбаи индекс качества воздуха достиг опасного для жизни уровня. Местное население призвали не выходить из дома и не пользоваться личным транспортом.

Каждый год власти запрещают запускать петарды в столице и крупных городах. Но люди эти запреты игнорируют. Наказание за нарушение планируют ужесточить.

# Экология # Новости Индии # Фотофакт

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