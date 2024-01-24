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Турция одобрила заявку Швеции на членство в НАТО

24 января 2024 10:49
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Швеция преодолела еще один барьер на пути вступления в НАТО. Парламент Турции одобрил ее заявку на членство в Альянсе. После долгих отсрочек депутаты довольно быстро приняли это решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция одобрила заявку Швеции на членство в НАТО-1

Большинству стран – участниц военного блока не понадобилось для этого много времени, но Турция затягивала процесс, обвиняя Швецию в укрывательстве членов Курдской рабочей партии, которую Анкара считает террористической. Однако праздновать победу Стокгольму рано. Еще надо добиться одобрения Венгрии, которая более упорна, чем Турция, в своем нежелании пускать Швецию в блок, не приводя при этом внятных доводов.

Отметим, Швеция, десятилетиями не вступавшая в военные альянсы, решила подать заявку в НАТО вместе с Финляндией в 2022 году. Однако, в отличие от последней, так и не может завершить этот процесс.

# НАТО

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