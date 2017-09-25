Зачем они это делали, остается загадкой: ритуал первых жителей Ирландии шокировал ученых

Новости Великобритании. Исследование костей из древнего захоронения Карроукил показало, что древние ирландцы совершали посмертный ритуал с расчленением тел. Ученые исследовали кости, датирующиеся 3500 и 2900 до н.э., из семи гробниц, которые включали несгоревшие и кремированные человеческие останки (примерно 40 тел).

Карроукил в ирландсом графстве Слайго является одним из самых впечатляющих мест захоронения эпохи неолита в Европе.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Bioarchaeology International,

были получены в результате применения современных технологий.

Доктор Гербер:

Мы обнаружили следы разрезов, выполненных инструментом из камня, на связках и сухожилиях рядом с крупными суставами, такими как плечевой, локтевой, тазобедренный и голеностопный.

С какой целью древние ирландцы выполняли такой ритуал, остается загадкой.

Сэм Мур, исследователь:

Попытка понять причины, которыми руководствовались древние ирландцы при расчленении тел, стала одним из по-настоящему загадочных моментов в исследовании.

Несмотря на то, что есть данные о подобных захоронениях в Великобритании,

в Ирландии подобные захоронения, относящихся к этому периоду, обнаружены впервые.

Повторное исследование костей свидетельствует о высоком уровне сложности и разнообразии похоронного ритуала.

Новое исследование показало, что Карроукил был местом особой важности в Ирландии эпохи неолита и играл важную роль во взаимодействии с мертвыми и осуществлении духовной связи с предками.

Перевод с Leitrim Observe Мария Харзеева