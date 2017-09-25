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В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет

25 сентября 2017 10:37
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Новости Мексики. Число жертв землетрясения в Мексике стремительно растет. Полиция сообщает, что на эту минуту найдено 320 тел погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем больнее всего подземные толчки расшатали столицу – Мехико.

Там уничтожены либо повреждены сотни зданий. И это еще не конец: сейсмологи говорят, что город стоит на изломе тектонических плит, а значит, афтершоки, а может быть и целые серии новых землетрясений, лишь вопрос времени. Напоминаем, что уже в семи штатах объявлено чрезвычайное положение.

В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет-1

# Землетрясение в Мексике # Фотофакт

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