В своей статье для Telegraph отставной полковник британской армии Ричард Кемп отмечает ухудшение ситуации с поддержкой Украины со стороны мирового сообщества в связи с тем, что украинские войска отошли от Марьинки. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, у Киева уже ослабла поддержка из-за проблем на Западе и из-за конфликта между Россией и Израилем.

Кемп предсказывает, что будущий год станет переломным для всей Европы и, вероятно, принесет еще больше побед для России в Украине. Он отмечает, что в западных СМИ все чаще звучат заявления о якобы усталости США и ЕС от конфликта на Украине, и поддержка режима Зеленского сходит на нет. По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, США потратили уже 96 процентов всех выделенных на поддержку Киева средств, и не могут обеспечить продолжение помощи.