Прямой эфир

В Актау обнаружен черный ящик разбившегося самолета

26 декабря 2024 09:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Актау обнаружен черный ящик разбившегося 25 декабря самолета «Азербайджанских авиалиний». Об этом пишет РИА Новости.

В Актау обнаружен черный ящик разбившегося самолета-1

Фото: pixabay

Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение, в результате которого погибли 38 человек. На борту находились 67 человек, в том числе 16 россиян. Его причиной могла стать плохая погода или встреча с птицами. Девять граждан России находятся в больницах.

# Крушение

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп пообещал снизить налоги Канаде в случае присоединения к США
26 декабря 2024 08:55

Трамп пообещал снизить налоги Канаде в случае присоединения к США

«Оборонлогистика»: судно РФ Ursa Major затонуло из-за теракта
26 декабря 2024 08:21

«Оборонлогистика»: судно РФ Ursa Major затонуло из-за теракта

В Нью-Йорке такси въехало в толпу пешеходов – есть пострадавшие
26 декабря 2024 07:48

В Нью-Йорке такси въехало в толпу пешеходов – есть пострадавшие