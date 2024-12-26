В Актау обнаружен черный ящик разбившегося самолета

Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение, в результате которого погибли 38 человек. На борту находились 67 человек, в том числе 16 россиян. Его причиной могла стать плохая погода или встреча с птицами. Девять граждан России находятся в больницах.