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Президент Литвы подписал поправки к закону, ограничивающие права мигрантов

21 июля 2021 17:11
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Новости Литвы. Президент Литвы подписал поправки к закону о правовом положении иностранцев, которые ограничивают права нелегальных мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Литвы подписал поправки к закону, ограничивающие права мигрантов-1

Правозащитные организации уже заявили, что изменения, по сути, узаконят нарушения прав человека. Поправки лишают просителей убежища права обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке. Также сокращены сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища в связи с объявлением в стране экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов.

# Международная политика # Гитанас Науседа # Фотофакт

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