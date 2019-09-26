Жёсткая посадка самолёта в Барнауле: более 50 человек пострадали

Новости России. Более 50 человек обратились за медицинской помощью после жесткой посадки самолета в Барнауле, некоторых из них доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Более 50 человек обратились за медицинской помощью после жесткой посадки самолета в Барнауле, некоторых из них доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лайнер летел из Вьетнама. На его борту находились 334 человека. Во время приземления у воздушного судна загорелась стойка шасси.
О возникшей чрезвычайной ситуации диспетчеру сообщил командир самолёта. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали задымление. Обстоятельства инцидента выясняются.