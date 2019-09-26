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Жёсткая посадка самолёта в Барнауле: более 50 человек пострадали

26 сентября 2019 07:41
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Новости России. Более 50 человек обратились за медицинской помощью после жесткой посадки самолета в Барнауле, некоторых из них доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жёсткая посадка самолёта в Барнауле: более 50 человек пострадали-1

Лайнер летел из Вьетнама. На его борту находились 334 человека. Во время приземления у воздушного судна загорелась стойка шасси.

Жёсткая посадка самолёта в Барнауле: более 50 человек пострадали-4

О возникшей чрезвычайной ситуации диспетчеру сообщил командир самолёта. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали задымление. Обстоятельства инцидента выясняются.

# Возгорание самолета # Фотофакт

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