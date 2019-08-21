Прямой эфир

Президент Италии принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте

21 августа 2019 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Президент Италии принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итальянский лидер поручил Конте продолжать исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета.

Президент Италии принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте-1

Напомним, о решении уйти с поста премьер заявил накануне во время выступления в сенате. По его словам, на такой шаг он пошел в связи с возникшим вопросом о доверии правительству, а также критикой в свой адрес.

21 августа в стране начнутся консультации парламентских партий о новой коалиции или досрочных выборах.

Президент Италии принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте-4

# Международная политика # Джузеппе Конте # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае жертвами оползней и наводнений стали 7 человек, ещё 24 пропали без вести
21 августа 2019 08:55

В Китае жертвами оползней и наводнений стали 7 человек, ещё 24 пропали без вести

В Мексике произошёл крупный пожар на трёх промышленных предприятиях
21 августа 2019 08:42

В Мексике произошёл крупный пожар на трёх промышленных предприятиях

Вмещает 12 500 велосипедов: крупнейшая в мире велопарковка появилась в Нидерландах
21 августа 2019 06:56

Вмещает 12 500 велосипедов: крупнейшая в мире велопарковка появилась в Нидерландах