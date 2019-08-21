Новости Италии. Президент Италии принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итальянский лидер поручил Конте продолжать исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета.

Напомним, о решении уйти с поста премьер заявил накануне во время выступления в сенате. По его словам, на такой шаг он пошел в связи с возникшим вопросом о доверии правительству, а также критикой в свой адрес.

21 августа в стране начнутся консультации парламентских партий о новой коалиции или досрочных выборах.