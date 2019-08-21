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В Китае жертвами оползней и наводнений стали 7 человек, ещё 24 пропали без вести

21 августа 2019 08:55
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Новости Китая. На юго-западе Китая возросло количество жертв оползней и наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, погибли 7 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести.

Из опасных районов уже эвакуировали более 13 тысяч человек, среди которых местные жители и туристы. Непогода привела к отключению в регионе водоснабжения и электричества. На некоторых дорогах провинции заблокировано движение. В зоне бедствия оказались свыше 34 тысяч граждан. Ущерб от стихийного бедствия оценивается в сотни миллионов долларов.

В Китае жертвами оползней и наводнений стали 7 человек, ещё 24 пропали без вести-1

В Китае жертвами оползней и наводнений стали 7 человек, ещё 24 пропали без вести-3

В Китае жертвами оползней и наводнений стали 7 человек, ещё 24 пропали без вести-5

В Китае жертвами оползней и наводнений стали 7 человек, ещё 24 пропали без вести-7

# Наводнение # Фотофакт

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