В Китае жертвами оползней и наводнений стали 7 человек, ещё 24 пропали без вести

Новости Китая. На юго-западе Китая возросло количество жертв оползней и наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, погибли 7 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести.

Из опасных районов уже эвакуировали более 13 тысяч человек, среди которых местные жители и туристы. Непогода привела к отключению в регионе водоснабжения и электричества. На некоторых дорогах провинции заблокировано движение. В зоне бедствия оказались свыше 34 тысяч граждан. Ущерб от стихийного бедствия оценивается в сотни миллионов долларов.