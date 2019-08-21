Вмещает 12 500 велосипедов: крупнейшая в мире велопарковка появилась в Нидерландах

Новости Нидерландов. Крупнейшая в мире велопарковка появилась в голландском Утрехте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трехэтажный паркинг длиной 350 метров разместили на центральном железнодорожном вокзале.

Одновременно там могут поместиться 12 тысяч 500 велосипедов. Парковка превзошла по количеству мест аналогичный паркинг в Токио, который рассчитан на 10 тысяч велосипедов.

Оставить свой байк на новой стоянке можно в любое время суток. Стоимость услуги – чуть больше 1 евро в день.