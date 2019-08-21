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Вмещает 12 500 велосипедов: крупнейшая в мире велопарковка появилась в Нидерландах

21 августа 2019 06:56
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Новости Нидерландов. Крупнейшая в мире велопарковка появилась в голландском Утрехте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трехэтажный паркинг длиной 350 метров разместили на центральном железнодорожном вокзале.

Вмещает 12 500 велосипедов: крупнейшая в мире велопарковка появилась в Нидерландах-1

Одновременно там могут поместиться 12 тысяч 500 велосипедов. Парковка превзошла по количеству мест аналогичный паркинг в Токио, который рассчитан на 10 тысяч велосипедов.

Оставить свой байк на новой стоянке можно в любое время суток. Стоимость услуги – чуть больше 1 евро в день.

Вмещает 12 500 велосипедов: крупнейшая в мире велопарковка появилась в Нидерландах-4

Вмещает 12 500 велосипедов: крупнейшая в мире велопарковка появилась в Нидерландах-6

# Велосипед # Фотофакт

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