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В Мексике произошёл крупный пожар на трёх промышленных предприятиях

21 августа 2019 08:42
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Новости Мексики. Крупный пожар в Мексике: горят промышленные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание возникло на заводе по производству пластмассы и масла.

В Мексике произошёл крупный пожар на трёх промышленных предприятиях-1

Позже огонь охватил еще два соседних здания. Население в радиусе километра от места происшествия эвакуировали. Информации о возможных пострадавших не поступало.

Причина возгорания пока не установлена. По предварительным оценкам, ущерб может исчисляться миллионами долларов.

В Мексике произошёл крупный пожар на трёх промышленных предприятиях-4

В Мексике произошёл крупный пожар на трёх промышленных предприятиях-6

В Мексике произошёл крупный пожар на трёх промышленных предприятиях-8

# Пожар # Фотофакт

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