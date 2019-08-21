В Мексике произошёл крупный пожар на трёх промышленных предприятиях

Новости Мексики. Крупный пожар в Мексике: горят промышленные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание возникло на заводе по производству пластмассы и масла.

Позже огонь охватил еще два соседних здания. Население в радиусе километра от места происшествия эвакуировали. Информации о возможных пострадавших не поступало.

Причина возгорания пока не установлена. По предварительным оценкам, ущерб может исчисляться миллионами долларов.