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Число погибших при обрушении жилого дома во Львовской области возросло до 8

29 августа 2019 07:56
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Новости Украины. Число погибших в результате частичного обрушения жилого дома во Львовской области Украины возросло до 8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Спасатели обнаружили под завалами тела еще 6 человек, в том числе одного ребенка. Поиски на месте ЧП прекращены. Обломки здания разбирают почти 500 специалистов. Задействованы десятки единиц техники. Семеро пострадавших все еще находятся в больнице. Ведется расследование причин обрушения.

Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области

Число погибших при обрушении жилого дома во Львовской области возросло до 8-1

Число погибших при обрушении жилого дома во Львовской области возросло до 8-3

Число погибших при обрушении жилого дома во Львовской области возросло до 8-5

# Обрушение дома # Фотофакт

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