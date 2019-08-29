Число погибших при обрушении жилого дома во Львовской области возросло до 8

Новости Украины. Число погибших в результате частичного обрушения жилого дома во Львовской области Украины возросло до 8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Спасатели обнаружили под завалами тела еще 6 человек, в том числе одного ребенка. Поиски на месте ЧП прекращены. Обломки здания разбирают почти 500 специалистов. Задействованы десятки единиц техники. Семеро пострадавших все еще находятся в больнице. Ведется расследование причин обрушения.

Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области