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255 мегатонн углекислого газа попало в атмосферу в августе из-за пожаров в Амазонии

29 августа 2019 08:13
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255 мегатонн углекислого газа попало в атмосферу в августе из-за пожаров в Амазонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую информацию представила Всемирная метеорологическая организация.

255 мегатонн углекислого газа попало в атмосферу в августе из-за пожаров в Амазонии-1

По словам специалистов, бушующая стихия усугубляет нагрузку на глобальный климат и окружающую среду. С января по август 2019 года огонь уничтожил почти 2 миллиона гектаров лесов. Отметим, тропические леса Амазонии называют «легкими мира». Этот регион имеет решающее значение для регулирования глобального потепления, поскольку деревья поглощают миллионы тонн выбросов углерода каждый год.

255 мегатонн углекислого газа попало в атмосферу в августе из-за пожаров в Амазонии-4

# Экология # Фотофакт

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