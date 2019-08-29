255 мегатонн углекислого газа попало в атмосферу в августе из-за пожаров в Амазонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую информацию представила Всемирная метеорологическая организация.

По словам специалистов, бушующая стихия усугубляет нагрузку на глобальный климат и окружающую среду. С января по август 2019 года огонь уничтожил почти 2 миллиона гектаров лесов. Отметим, тропические леса Амазонии называют «легкими мира». Этот регион имеет решающее значение для регулирования глобального потепления, поскольку деревья поглощают миллионы тонн выбросов углерода каждый год.