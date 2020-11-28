Прямой эфир

Два региона Грузии остались без газа из-за аварии на трубопроводе

28 ноября 2020 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Грузии. Административные края Аджария и Гурия на западе Грузии из-за аварии на магистральном трубопроводе остались без газоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два региона Грузии остались без газа из-за аварии на трубопроводе-1

На устранение неполадок отправлены усиленные группы специалистов. Делается все, чтобы восстановить подачу газа в кратчайшие сроки. Причина происшествия выясняется.

# Газопровод # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии с помощью 3D-принтера печатают трёхэтажный дом
28 ноября 2020 12:48

В Германии с помощью 3D-принтера печатают трёхэтажный дом

За сутки в мире коронавирусом заболели более 441 тысячи человек
28 ноября 2020 12:45

За сутки в мире коронавирусом заболели более 441 тысячи человек

В день визита в Сомали главы Пентагона произошёл теракт: погибли шесть человек
28 ноября 2020 12:42

В день визита в Сомали главы Пентагона произошёл теракт: погибли шесть человек