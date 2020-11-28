Два региона Грузии остались без газа из-за аварии на трубопроводе

Новости Грузии. Административные края Аджария и Гурия на западе Грузии из-за аварии на магистральном трубопроводе остались без газоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. Административные края Аджария и Гурия на западе Грузии из-за аварии на магистральном трубопроводе остались без газоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На устранение неполадок отправлены усиленные группы специалистов. Делается все, чтобы восстановить подачу газа в кратчайшие сроки. Причина происшествия выясняется.