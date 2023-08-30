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Президент Габона обратился к союзникам по всему миру из-за военного переворота в стране

30 августа 2023 19:26
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Президент Габона обратился к союзникам по всему миру. Он призвал сторонников поднять шум после военного переворота в стране. Сегодня, 30 августа, военные объявили о роспуске всех органов власти в Габоне и отмене результатов президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Габона обратился к союзникам по всему миру из-за военного переворота в стране-1

В стране был введен комендантский час, закрыта граница и заблокирован доступ в интернет. Жители встретили новость радостными криками и шествиями. А вот Африканский союз попытку военного переворота в Габоне осудил и призвал гарантировать неприкосновенность президенту. Он отправлен в отставку. Ответственность за такое решение на себя взяла армия.

# Международная политика # Фотофакт

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