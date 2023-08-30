Военные Габона захватили власть и поместили президента под домашний арест

64-летний президент Габона Али бен Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все свои гражданские права. Об этом заявил глава республиканской гвардии, передает РИА Новости.

Говоря о судьбе президента, генерал отметил, что он обычный габонец, как и все остальные, а идти на третий срок президентства он не имел права. По словам главы республиканской гвардии, военные взяли на себя ответственность за отстранение президента от власти.

Ранее сообщалось, что Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом. В видеообращении, которое распространили местные представители СМИ в социальных сетях, он подтвердил, что сейчас в своей резиденции, но не в курсе, что происходит в стране. Али бен Бонго Ондимба призвал мировую общественность отреагировать после заявлений военных о захвате власти.

Как сообщалось, в среду, 30 августа, военные Габона заявили, что захватили власть, аннулировали результаты выборов и распустили все государственные институты. Такое объявление они сделали спустя несколько часов после оглашения результатов выборов в стране: избирком объявил о победе Али бен Ондибы. Сообщается, что за него проголосовали свыше 64% избирателей.