Мёллер: Германия до конца года обучит 10 тысяч украинских солдат

Зимтье Мёллер статс-секретарь Министерства обороны ФРГ заявила, что Германия обучит 10 тысяч украинских солдат до конца 2023 года, сообщает информационное агентство ТАСС.

Находясь в Испании на заседании министров обороны 27 стран Евросоюза, она отметила, что Германия помогает Украине, обучая солдат ВСУ на своей территории. В дальнейшем также ФРГ будет оказывать содействие в подготовке военнослужащих, чтобы повысить их боеспособность.

Статс-секретарь Минобороны ФРГ акцентировала внимание на том, что украинской стороне очень важна поддержка по части снабжения боеприпасами. Работа в данном направлении активно ведется, подписаны некоторые рамочные соглашения.

Еще в октябре 2022 года странами Европейского Союза было одобрено обучение украинских военнослужащих на территориях некоторых стран сообщества. На их территориях ведется подготовка командного состава, обучение логистике, бактериологической, химической и биологической защите. Всего Евросоюз планирует обучить около 30 тысяч военнослужащих Украины.