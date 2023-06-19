Китай мог бы влиять на Россию для достижения мира в Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, пишет РИА Новости.

Он также обсудил двусторонние отношения и китайско-американские отношения. Кроме этого, по сообщению пресс-секретаря президента Германии Керстин Гаммелин, для ФРГ КНР является крупнейшим партнером по торговле товарами, однако на политической арене Китай представляется конкурентом и соперником.

Запад продолжает втягивать Украину в НАТО, что вызывает обеспокоенность в России. Российская сторона подчеркивает, что сейчас нет предпосылок для мирного урегулирования, так как Киев запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.