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Президент ФРГ Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию для достижения мира в Украине

19 июня 2023 14:35
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Китай мог бы влиять на Россию для достижения мира в Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, пишет РИА Новости.

 

 

Он также обсудил двусторонние отношения и китайско-американские отношения. Кроме этого, по сообщению пресс-секретаря президента Германии Керстин Гаммелин, для ФРГ КНР является крупнейшим партнером по торговле товарами, однако на политической арене Китай представляется конкурентом и соперником.

Запад продолжает втягивать Украину в НАТО, что вызывает обеспокоенность в России. Российская сторона подчеркивает, что сейчас нет предпосылок для мирного урегулирования, так как Киев запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

# Международная политика # Франк-Вальтер Штайнмайер

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