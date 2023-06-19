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Нарышкин: когда украинские военные закончатся, на их место придут поляки и немцы

19 июня 2023 12:42
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Соединенные Штаты и Великобритания имеют стратегическую и циничную цель заменить украинских военных, которые «закончатся» на поле боя, польскими и, возможно, немецкими солдатами. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете», сообщает РИА Новости.

По его словам, когда украинские военные окончательно иссякнут, на их замену встанут польские солдаты, а потом и немецкие. Нарышкин обратил внимание, что эта логика отчетливо просматривается в документальных материалах и звучит крайне цинично.

Ранее Нарышкин заявил, что многие аналитики на Западе выражают сомнение в успехе украинского контрнаступления и полагают, что цели, намеченные Киевом, невыполнимы.

# Международная политика # Сергей Нарышкин

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