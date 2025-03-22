Представители МИД России не поедут в Эр-Рияд на переговоры с США

Представители Министерства иностранных дел РФ не будут присутствовать на встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

Переговоры РФ и США по Украине запланированы на 24 марта в Эр-Рияде.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российскую сторону на данной встрече представят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, а также советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.