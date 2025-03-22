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Представители МИД России не поедут в Эр-Рияд на переговоры с США

22 марта 2025 11:58
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Представители Министерства иностранных дел РФ не будут присутствовать на встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

Представители МИД России не поедут в Эр-Рияд на переговоры с США-1

Фото: Pinterest

Переговоры РФ и США по Украине запланированы на 24 марта в Эр-Рияде.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российскую сторону на данной встрече представят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, а также советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

# Международная политика # Мария Захарова

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