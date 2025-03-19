Прямой эфир

Президент Финляндии Стубб выразил недовольство итогами советско-финской войны

19 марта 2025 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о недовольстве итогами советско-финской войны, при завершении которой часть финских территорий перешла к СССР, пишет РИА Новости.

Президент Финляндии Стубб выразил недовольство итогами советско-финской войны-1

Фото: Pinterest

Стубб во время пресс-конференции в Хельсинки, где также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, выразил мнение, что в основе государственности стоят независимость, суверенитет и территориальная целостность. Финляндия, по его словам, в 1944 году лишилась суверенитета и территориальной целостности, утратив также 10% территории. «Должна ли Украина оказаться в такой же ситуации, мой ответ – однозначно нет», – сказал политик.

Подписанием СССР и Великобританией с одной стороны и Финляндией – с другой Московского перемирия произошло фактическое завершение советско-финской войны 1941-1944 годов. Документ подразумевал, что граница устанавливается в соответствии с мирным договором 1940 года, согласно которому финская сторона уступила СССР одну десятую части своей территории, дав также согласие не принимать участие во враждебных СССР коалициях.

# Международная политика # Александр Стубб # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Путина и Трампа
19 марта 2025 13:39

Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Путина и Трампа

Бельская раскритиковала доклады «экспертов» о ситуации с правами человека в Беларуси
19 марта 2025 13:35

Бельская раскритиковала доклады «экспертов» о ситуации с правами человека в Беларуси

Зеленский начинает выдвигать условия для прекращения огня
19 марта 2025 13:23

Зеленский начинает выдвигать условия для прекращения огня