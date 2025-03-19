Президент Финляндии Стубб выразил недовольство итогами советско-финской войны

Стубб во время пресс-конференции в Хельсинки, где также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, выразил мнение, что в основе государственности стоят независимость, суверенитет и территориальная целостность. Финляндия, по его словам, в 1944 году лишилась суверенитета и территориальной целостности, утратив также 10% территории. «Должна ли Украина оказаться в такой же ситуации, мой ответ – однозначно нет», – сказал политик.

Подписанием СССР и Великобританией с одной стороны и Финляндией – с другой Московского перемирия произошло фактическое завершение советско-финской войны 1941-1944 годов. Документ подразумевал, что граница устанавливается в соответствии с мирным договором 1940 года, согласно которому финская сторона уступила СССР одну десятую части своей территории, дав также согласие не принимать участие во враждебных СССР коалициях.