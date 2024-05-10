Президент Финляндии: путь к миру в украинском конфликте лежит через поле боя

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду на заключение соглашения по Украине в будущем году, но считает, что путь к миру теперь лежит через борьбу. Об этом пишет ТАСС.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, однако после вывода российских военных Украина нарушила все договоренности.

Тогда украинский президент Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Путин отметил, что РФ неизменно открыта к диалогу и не знает, стремится ли Запад к мирному разрешению украинского конфликта.