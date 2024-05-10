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Президент Финляндии: путь к миру в украинском конфликте лежит через поле боя

10 мая 2024 12:53
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В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду на заключение соглашения по Украине в будущем году, но считает, что путь к миру теперь лежит через борьбу. Об этом пишет ТАСС.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, однако после вывода российских военных Украина нарушила все договоренности.

Тогда украинский президент Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Путин отметил, что РФ неизменно открыта к диалогу и не знает, стремится ли Запад к мирному разрешению украинского конфликта.

# Международная политика

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