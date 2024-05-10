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Ганчев: в Харьковской области идут активные бои на нескольких участках фронта

10 мая 2024 11:00
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В Харьковской области идут активные боевые столкновения в нескольких районах, в том числе в приграничных, заявил глава областной администрации Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.
 
Он также предостерег от возможных провокаций и призвал жителей области оставаться в убежищах. Ранее стало известно о полном взятии села Кисловка в Харьковской области, что позволяет российским войскам продвигаться дальше на север.

Главком ВСУ Александр Сырский отметил сложную ситуацию для войск Украины на линии фронта, отметив при этом активные атаки и тактические успехи российской армии.

# Международная политика

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