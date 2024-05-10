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Автобус с пассажирами упал с моста в реку в центре Санкт-Петербурга – есть погибшие

10 мая 2024 11:40
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В центре северной столицы России маршрутный автобус с пассажирами в салоне рухнул с моста в реку Мойку, передает ТАСС со ссылкой на профильное ведомство.

Автобус с пассажирами упал с моста в реку в центре Санкт-Петербурга – есть погибшие-1

По предварительным данным, водитель городского автобуса Санкт-Петербурга не справился с управлением и направил транспортное средство к ограждению Поцелуева моста, после чего автобус упал в воду. Сообщается, что на момент инцидента в салоне находились около 20 пассажиров.

Известно, что один человек погиб в результате происшествия. Пять пассажиров с травмами находятся в больнице. Также сообщается, что водитель автобуса задержан правоохранительными органами. Ведется расследование.

Фото: МЧС России

# ЧП # Новости России

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