Автобус с пассажирами упал с моста в реку в центре Санкт-Петербурга – есть погибшие

В центре северной столицы России маршрутный автобус с пассажирами в салоне рухнул с моста в реку Мойку, передает ТАСС со ссылкой на профильное ведомство.

По предварительным данным, водитель городского автобуса Санкт-Петербурга не справился с управлением и направил транспортное средство к ограждению Поцелуева моста, после чего автобус упал в воду. Сообщается, что на момент инцидента в салоне находились около 20 пассажиров.

Известно, что один человек погиб в результате происшествия. Пять пассажиров с травмами находятся в больнице. Также сообщается, что водитель автобуса задержан правоохранительными органами. Ведется расследование.

Фото: МЧС России