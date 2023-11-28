Прямой эфир

Президент Чехии: Запад не сдержал обещаний по Украине

28 ноября 2023 10:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Чехии Петр Павел в интервью газете Corriere della Sera заявил, что объем западной военной поддержки Украины является недостаточным, что может повлечь за собой сложности для Киева. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не сдержали обещания по вопросу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами», – посетовал Павел.

Он заметил, что нынешние поставки боеприпасов не дают Украине возможность продолжать вести активные военные действия. Павел также высказал опасения, что текущая зима будет особенно сложной для жителей Украины из-за уничтожения инфраструктуры. Он также добавил, что это создает «неопределенность», которая мешает военному планированию в Киеве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская контрнаступательная операция фактически потерпела фиаско, а командующий ВСУ Валерий Залужный признал неудачи украинской армии.

# Международная политика # Петр Павел

Другие новости рубрики

Все новости
Жену главы ГУР МО Украины Буданова пытались убить
28 ноября 2023 09:26

Жену главы ГУР МО Украины Буданова пытались убить

В Китае заявили, что «независимость Тайваня» означает войну
28 ноября 2023 09:16

В Китае заявили, что «независимость Тайваня» означает войну

Пассажир самолёта в США вышел через аварийный люк на крыло перед самым взлётом
28 ноября 2023 09:11

Пассажир самолёта в США вышел через аварийный люк на крыло перед самым взлётом