Президент Чехии Петр Павел в интервью газете Corriere della Sera заявил, что объем западной военной поддержки Украины является недостаточным, что может повлечь за собой сложности для Киева. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не сдержали обещания по вопросу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами», – посетовал Павел.

Он заметил, что нынешние поставки боеприпасов не дают Украине возможность продолжать вести активные военные действия. Павел также высказал опасения, что текущая зима будет особенно сложной для жителей Украины из-за уничтожения инфраструктуры. Он также добавил, что это создает «неопределенность», которая мешает военному планированию в Киеве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская контрнаступательная операция фактически потерпела фиаско, а командующий ВСУ Валерий Залужный признал неудачи украинской армии.