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Президент Болгарии ветировал предоставление Киеву бронетехники

04 декабря 2023 11:23
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Президент Болгарии Румен Радев ветировал решение о поставке бронетехники Украине, постановив, что они необходимы для защиты границы и оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны.  Об этом пишет ТАСС.

«Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом», – указал президент.

Парламент страны ранее поддержал передачу, но Радев настоял на приоритете безопасности болгарских граждан. Предполагалось передать около 100 единиц техники, которая не используется болгарским МВД.

# Международная политика # Румен Радев

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