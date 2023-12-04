Президент Болгарии ветировал предоставление Киеву бронетехники

Президент Болгарии Румен Радев ветировал решение о поставке бронетехники Украине, постановив, что они необходимы для защиты границы и оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны. Об этом пишет ТАСС.

«Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом», – указал президент.

Парламент страны ранее поддержал передачу, но Радев настоял на приоритете безопасности болгарских граждан. Предполагалось передать около 100 единиц техники, которая не используется болгарским МВД.