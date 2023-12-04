Дефицит оборонного бюджета Британии достиг рекордной суммы

Британской армии грозит масштабное сокращение, которое коснется как закупки техники и вооружений, так и личного состава. Проблема возникла из-за огромного дефицита оборонного бюджета, который достиг рекордных 17 миллиардов фунтов стерлингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из основных причин финансовой дыры стала высокая инфляция. Из-за нее стремительно выросли затраты на оснащение армии, при этом Министерство обороны не получило дополнительного финансирования для их покрытия. Оппозиция уже обвинила консервативное правительство Сунака в том, что оно оставило Британию без техники и войск, необходимых для ведения боевых действий и выполнения обязательств перед НАТО.