На юге Газы идут самые ожесточённые бои

Израильская армия расширяет операцию в секторе Газа. Вслед за северной частью активные действия сейчас идут и на юге анклава. ЦАХАЛ усиливает удары по расположенным там объектам ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые ожесточенные бои сейчас идут возле Хан-Юниса, где, как предполагается, базируется руководство движения. По поступающим оттуда сведениям, израильские военные при поддержке танков уже вошли в восточные районы города. Местных жителей призвали как можно скорее покинуть его, при этом ЦАХАЛ не дает им никаких гарантий безопасности. Но основная проблема в том, что людям просто некуда идти.

Юг сектора сейчас является самым густонаселенным. Туда с северных районов от войны бежали несколько сотен тысяч человек, из-за чего там нарастает гуманитарный кризис. При этом в Комитете Красного Полумесяца заявили, что из-за увеличения интенсивности боев доставка помощи в южные части анклава становится невозможной.