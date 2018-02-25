Президент Беларуси поздравил Эмира Кувейта с Национальным днём

Новости Кувейта. В Кувейте – национальный праздник: 57 лет назад государство стало независимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно этот день в стране встречают весело и шумно. Сотни жителей выходят на улицы в национальных костюмах. Проходят митинги и другие торжественные мероприятия. По традиции, завершает праздник красочное шоу фейерверков.

Кувейт является одним из основных партнеров Беларуси в арабском мире. Дипломатическим отношениям уже более четверти века.