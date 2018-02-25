Совет Безопасности ООН принял резолюции о прекращении огня в Сирии. Что подразумевает 30-дневное перемирие?

Новости Сирии. Совет Безопасности ООН принял резолюции о прекращении огня в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30-дневное перемирие вступает в силу через 72 часа с момента принятия документа.

После этого в пострадавшие регионы будет доставляться гуманитарная помощь. Также сотрудники Красного Креста начнут эвакуацию тяжело больных и раненых. Резолюция появилась на фоне обострения гуманитарной обстановки в Восточной Гуте, где боевики удерживают в качестве заложников мирное население.

Стоит отметить, что режим тишины не касается военных операций против террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».