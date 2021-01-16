«Превратили Капитолий в военную базу». Что происходит в Вашингтоне за несколько дней до инаугурации Байдена

Новости США. В США готовятся к инаугурации Джозефа Байдена. Порядок в Вашингтоне будут охранять более 21 тысячи солдат Нацгвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная аллея, где находятся Белый дом и Конгресс, перекрыта за два километра. Бетонными блоками и заборами загорожены целые кварталы. Закроют 13 железнодорожных станций, изменят автобусные маршруты. Это подготовка к инаугурации или к военным действиям? В ситуации разбирался Алексей Елфимов.

Грузовики с бронированными кабинами, тысячи вооруженных силовиков и люди в камуфляже. В США готовятся к инаугурации новоизбранного президента. Хотя со стороны это больше напоминает подготовку к войне. Порядок в Вашингтоне будут охранять более 21 тысячи солдат Нацгвардии. Это почти в четыре раза больше, чем весь американский контингент в Афганистане и Ираке. Жители города говорят, что таких мер безопасности не было даже после терактов 11 сентября.

Мне не нравится, что они превратили Капитолий в военную базу. Нам тут не нужны 20 тысяч военных и тотальный локдаун. Смотреть инаугурацию – право людей. А Конгресс – это дом народа, это не их дом.

Посмотреть на торжественную церемонию обычно съезжались тысячи людей со всех Соединенных Штатов. На этот раз Национальная аллея, где находятся Белый дом и Конгресс, перекрыта за два километра. Бетонными блоками и заборами загорожены целые кварталы.

Не работают офисы и магазины. В зданиях новостных телеканалов заколотили окна и двери. А в день инаугурации закроют 13 железнодорожных станций и изменят автобусные маршруты. Жители Вашингтона в шоке от того, что видят.

Это грустно, что инаугурация пройдет для нас вот так. Обычно всегда все открыто. А на вступление нового президента в должность приезжают посмотреть десятки тысяч человек. Но в этот раз все совсем по-другому.

Этого быть не должно. Я бы не хотел, чтобы у нас все именно так происходило.

Власти не хотят повторять ошибок, допущенных 6 января, это видно невооруженным глазом. Даже разведкой стали заниматься тщательнее. Директор ФБР уже заявил об угрозе вооруженных протестов, в том числе крайне правых группировок. Он утверждает, что несколько тысяч человек, только уже с оружием, готовы повторить захват Конгресса.

Кристофер Рэй, директор ФБР:

Наша позиция – превентивное нападение, и так будет вплоть до самой инаугурации. Мы и наши коллеги в полиции уже арестовали более 100 человек за их преступную деятельность во время осады Капитолия. И мы продолжаем проводить связанные с этим расследования.

Майкл Пенс, вице-президент США:

Наша задача заключается в том, чтобы американцы были уверены: мы обеспечим безопасную инаугурацию избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис.

Между тем, авторитетное американское издание The Washington Post пишет, что в Капитолии знали о штурме еще за три дня до беспорядков. Журналисты ссылаются на отчет внутренней разведки здания. А уволившийся начальник полиции Капитолия рассказал, что сотрудники службы безопасности Палаты представителей и Сената пытались сорвать его попытки вызвать Нацгвардию в тот злополучный день. Что это – безответственность или внутреннее сопротивление? Похоже, об этом мы узнаем нескоро.