«Я выгнал его». Трамп заявил, что Байден не выдержит предвыборную гонку

После неудачных дебатов Дональд Трамп заявил, что Джо Байден покинет избирательную кампанию, а его кандидатом на выборах станет Камала Харрис. Об этом пишет РИА Новости.

«Я выгнал его [Байдена - ред.] ... и это значит, что теперь мы будем иметь дело с Камалой», – сказал экс-лидер Штатов.

Трамп заметил, что действующий президент США не сможет конкурировать с лидерами РФ и КНР, Путиным и Си Цзиньпином. Также СМИ отмечают, что Байден плохо показал себя в дебатах с Трампом.

Вероятно, демократы намерены заменить Байдена другим кандидатом, но в его штабе говорят, что он не собирается уходить из предвыборной гонки.