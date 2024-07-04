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«Я выгнал его». Трамп заявил, что Байден не выдержит предвыборную гонку

04 июля 2024 10:32
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После неудачных дебатов Дональд Трамп заявил, что Джо Байден покинет избирательную кампанию, а его кандидатом на выборах станет Камала Харрис. Об этом пишет РИА Новости.

«Я выгнал его [Байдена - ред.] ... и это значит, что теперь мы будем иметь дело с Камалой», – сказал экс-лидер Штатов.

Трамп заметил, что действующий президент США не сможет конкурировать с лидерами РФ и КНР, Путиным и Си Цзиньпином. Также СМИ отмечают, что Байден плохо показал себя в дебатах с Трампом.

Вероятно, демократы намерены заменить Байдена другим кандидатом, но в его штабе говорят, что он не собирается уходить из предвыборной гонки.

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Путин # Си Цзиньпин

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