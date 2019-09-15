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Премьер Великобритании 16 сентября обсудит условия Brexit с главой Еврокомиссии

15 сентября 2019 12:19
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Новости Великобритании. Условия Brexit премьер-министр Великобритании обсудит с главой Еврокомиссии. Встреча состоится 16 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Великобритании 16 сентября обсудит условия Brexit с главой Еврокомиссии-1

В случае удачных переговоров будет заключено новое соглашение. Это первая встреча Бориса Джонсона с Жаном-Клодом Юнкером со времени избрания на должность британского премьера. Ранее Джонсон пообещал не просить Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок. Тем временем  Юнкер считает Brexit проигрышной ситуацией как для Великобритании, так и для ЕС. Он заявил, что было «ошибкой» выносить этот вопрос на референдум.

Премьер Великобритании 16 сентября обсудит условия Brexit с главой Еврокомиссии-4

 

# Brexit # Борис Джонсон # Жан-Клод Юнкер # Фотофакт

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