Премьер Великобритании 16 сентября обсудит условия Brexit с главой Еврокомиссии

В случае удачных переговоров будет заключено новое соглашение. Это первая встреча Бориса Джонсона с Жаном-Клодом Юнкером со времени избрания на должность британского премьера. Ранее Джонсон пообещал не просить Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок. Тем временем Юнкер считает Brexit проигрышной ситуацией как для Великобритании, так и для ЕС. Он заявил, что было «ошибкой» выносить этот вопрос на референдум.