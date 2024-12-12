Премьер Словакии предрек Украине судьбу Чехословакии

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо считает, что Запад может поделить Украину, как Чехословакию в 1938 году. Об этом пишет РИА Новости.

Он полагает, что Украина была вовлечена в конфликт Западом и может лишиться территорий, а также не вступить в НАТО.

Премьер-министр заявил, что такая точка зрения делает его «паршивой овцой» Европы, так как его взгляд отличается от мнения других глав государств ЕС. Он не раз выступал против поставки оружия в Украину и ее присоединения к НАТО. В мае на него совершили покушение, после чего в июле он вернулся к работе.