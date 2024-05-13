Законопроект об иноагентах в Грузии поддержан парламентариями в третьем чтении

В парламенте Грузии поддержали законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в третьем заключительном чтении, пишет ТАСС.

При окончательном рассмотрении документа Комитетом по юридическим вопросам был одобрен вариант нашумевшего законопроекта. В третьем чтении представители грузинского парламента должны были внести редакционные правки в документ. Каких-либо замечаний выражено не было.

Тем временем в Тбилиси не прекращаются массовые протесты в связи с принятием данного закона. На улицах грузинского города разворачивались стычки с полицией и задержания активистов.