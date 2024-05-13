Прямой эфир

Законопроект об иноагентах в Грузии поддержан парламентариями в третьем чтении

13 мая 2024 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В парламенте Грузии поддержали законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в третьем заключительном чтении, пишет ТАСС.

При окончательном рассмотрении документа Комитетом по юридическим вопросам был одобрен вариант нашумевшего законопроекта. В третьем чтении представители грузинского парламента должны были внести редакционные правки в документ. Каких-либо замечаний выражено не было.

Тем временем в Тбилиси не прекращаются массовые протесты в связи с принятием данного закона. На улицах грузинского города разворачивались стычки с полицией и задержания активистов.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ВСУ применили химоружие против мирных граждан в ДНР
13 мая 2024 12:06

ВСУ применили химоружие против мирных граждан в ДНР

В Крыму вынесли приговор украинским шпионам – до 16 лет строгого режима
13 мая 2024 11:49

В Крыму вынесли приговор украинским шпионам – до 16 лет строгого режима

Командир группировки ВСУ «Харьков» Галушкин отстранён от командования
13 мая 2024 11:29

Командир группировки ВСУ «Харьков» Галушкин отстранён от командования

Полиция в Тбилиси отступила от здания парламента – митинг продолжается
13 мая 2024 10:55

Полиция в Тбилиси отступила от здания парламента – митинг продолжается

В Индонезии проснулся вулкан – он выбросил столб пепла на высоту в 5 километров
13 мая 2024 10:48

В Индонезии проснулся вулкан – он выбросил столб пепла на высоту в 5 километров

Легкомоторный самолёт приземлился без шасси в аэропорту Австралии
13 мая 2024 10:47

Легкомоторный самолёт приземлился без шасси в аэропорту Австралии

19 человек погибли при обстреле ВСУ Белгорода – возбуждено уголовное дело о теракте
13 мая 2024 10:39

19 человек погибли при обстреле ВСУ Белгорода – возбуждено уголовное дело о теракте

В Киеве испугались назначения Белоусова министром обороны РФ
13 мая 2024 10:36

В Киеве испугались назначения Белоусова министром обороны РФ

Лавров: если Запад хочет решить вопросы на поле боя – Россия полностью готова
13 мая 2024 10:22

Лавров: если Запад хочет решить вопросы на поле боя – Россия полностью готова

Андрей Белоусов назначен на должность министра обороны России
13 мая 2024 09:39

Андрей Белоусов назначен на должность министра обороны России

Польша потратит более 370 млн долларов на усиление границы с Беларусью
13 мая 2024 09:17

Польша потратит более 370 млн долларов на усиление границы с Беларусью

Бывший сотрудник «Яндекса» задержан в РФ по статье о госизмене
13 мая 2024 09:04

Бывший сотрудник «Яндекса» задержан в РФ по статье о госизмене