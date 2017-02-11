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Дельфины в Новой Зеландии продолжают выбрасываться на берег: видео

11 февраля 2017 12:34
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Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии на берег выбросились еще около 200 дельфинов-гринд. Чтобы спасти млекопитающих, добровольцы выстраиваются вдоль береговой линии в живую цепь.

Правда, такие меры малоуспешны. 10 февраля в заливе Голден уже погибли около 300 черных дельфинов.

Этот случай стал самым массовым за всю историю наблюдений! Что побуждает этих умных млекопитающих выбрасываться на берег? – ученые до сих пор не могут точно ответить. Одна из теорий: китообразные могли быть оглушены сейсморазведкой или подводными акустическими системами военных кораблей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы

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