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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните может уйти в отставку

21 октября 2022 07:19
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Новости Литвы. В Литве назревает политический кризис. Премьер-министр прибалтийской республики может уйти в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните может уйти в отставку-1

Дело в том, что глава литовского правительства потеряла поддержку в рядах правящей коалиции. Раскол возник после дискуссии по принятию бюджета, так как чиновники не смогли договориться между собой. Министр обороны хотел увеличить военные расходы, в то время как председатель бюджетно-финансовой комиссии просил бессрочную льготную ставку НДС для бизнеса. И если премьер-министр не сможет принять проект бюджета, то отставки не миновать, считают эксперты.

# Международная политика # Ингрида Шимоните # Новости Литвы # Фотофакт

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