Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните может уйти в отставку

Дело в том, что глава литовского правительства потеряла поддержку в рядах правящей коалиции. Раскол возник после дискуссии по принятию бюджета, так как чиновники не смогли договориться между собой. Министр обороны хотел увеличить военные расходы, в то время как председатель бюджетно-финансовой комиссии просил бессрочную льготную ставку НДС для бизнеса. И если премьер-министр не сможет принять проект бюджета, то отставки не миновать, считают эксперты.