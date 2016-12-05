Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил об отставке

Новости Италии. Премьер-министр Италии объявил об отставке. Об этом Маттео Ренци заявил в ходе пресс-конференции, посвященной итогам конституционного референдума.

По данным экзит-полов более 50% проголосовали против конституционной реформы в стране. В своем проекте Ренци предлагал снизить роль верхней палаты парламента, Сената, а также забрать часть полномочий у властей региона.

Потерпев поражение, политик поздравил своих оппонентов и заявил, что покинет свой пост, который он занимал 2,5 года, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.