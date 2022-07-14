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Премьер-министр Эстонии заявила о своей отставке. С ней уйдёт всё правительство

14 июля 2022 10:32
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Новости Эстонии. Премьер-министр Эстонии официально сообщила об отставке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания. Вместе с премьером в отставку уйдет все правительство.   

Премьер-министр Эстонии заявила о своей отставке. С ней уйдёт всё правительство-1

Известно, что уже завтра, 15 июля, политик созовет внеочередное заседание Государственного собрания. На нем она сделает политическое заявление и, возможно, попросит выдать ей мандат для новой коалиции, которую она же и возглавит. Ожидается, что новый блок будет состоять из трех партий.  

# Государственная политика # Кая Каллас # Новости Эстонии # Фотофакт

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