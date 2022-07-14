Премьер-министр Эстонии заявила о своей отставке. С ней уйдёт всё правительство

Новости Эстонии. Премьер-министр Эстонии официально сообщила об отставке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания. Вместе с премьером в отставку уйдет все правительство.

Известно, что уже завтра, 15 июля, политик созовет внеочередное заседание Государственного собрания. На нем она сделает политическое заявление и, возможно, попросит выдать ей мандат для новой коалиции, которую она же и возглавит. Ожидается, что новый блок будет состоять из трех партий.