В Барселоне прошла демонстрация под лозунгом единства Каталонии и Испании: на улицы вышли 350 тысяч человек

Новости Испании. В Барселоне прошла демонстрация под лозунгом единства Каталонии и Испании. По сообщениям МВД, на улицы вышли около 350 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В Барселоне прошла демонстрация под лозунгом единства Каталонии и Испании. По сообщениям МВД, на улицы вышли около 350 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В демонстрации принимали участие многие представители Испанской социалистической рабочей партии, которая выступает против независимости региона.
Тем временем, председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон уже 10 октября выступит перед парламентом и проинформирует о результатах плебисцита. Принятия декларации о независимости в официальной повестке дня нет, однако не исключено, что этот вопрос будет подниматься.