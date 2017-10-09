В Барселоне прошла демонстрация под лозунгом единства Каталонии и Испании: на улицы вышли 350 тысяч человек

Новости Испании. В Барселоне прошла демонстрация под лозунгом единства Каталонии и Испании. По сообщениям МВД, на улицы вышли около 350 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В демонстрации принимали участие многие представители Испанской социалистической рабочей партии, которая выступает против независимости региона.