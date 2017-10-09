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В Барселоне прошла демонстрация под лозунгом единства Каталонии и Испании: на улицы вышли 350 тысяч человек

09 октября 2017 08:41
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Новости Испании. В Барселоне прошла демонстрация под лозунгом единства Каталонии и Испании. По сообщениям МВД, на улицы вышли около 350 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барселоне прошла демонстрация под лозунгом единства Каталонии и Испании: на улицы вышли 350 тысяч человек-1

В демонстрации принимали участие многие представители Испанской социалистической рабочей партии, которая выступает против независимости региона.

Тем временем, председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон уже 10 октября выступит перед парламентом и проинформирует о результатах плебисцита. Принятия декларации о независимости в официальной повестке дня нет, однако не исключено, что этот вопрос будет подниматься.

# Акции протеста # Фотофакт

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