Прямой эфир

Каталония должна определить свой статус к 16 октября

16 октября 2017 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Каталонии. Час истины наступил для Каталонии. 16 октября истекает время, данное региону центральной властью Испании для определения его статуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каталония должна определить свой статус к 16 октября -1

То есть лидер Каталонии Карлес Пучдемон должен объяснить, что означает подписанная его правительством декларация о независимости автономии. Эксперты полагают, что все идет к тому, чтобы ввести в основном экономическом регионе королевства прямое правление из Мадрида, дабы не потерять его.

Напомним, на референдуме 1 октября более 90% проголосовавших высказались за суверенитет Каталонии.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гондурасе испекли тортилью диаметром 5,5 метров: готовили блюдо 30 поваров
15 октября 2017 14:08

В Гондурасе испекли тортилью диаметром 5,5 метров: готовили блюдо 30 поваров

В Сиднее автомобиль упал в реку: женщину-водителя спасли
15 октября 2017 14:05

В Сиднее автомобиль упал в реку: женщину-водителя спасли

В Морокко арестовали 11 участников террористической группировки: изъято оружие и взрывчатка
15 октября 2017 14:02

В Морокко арестовали 11 участников террористической группировки: изъято оружие и взрывчатка