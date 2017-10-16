Каталония должна определить свой статус к 16 октября

Новости Каталонии. Час истины наступил для Каталонии. 16 октября истекает время, данное региону центральной властью Испании для определения его статуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То есть лидер Каталонии Карлес Пучдемон должен объяснить, что означает подписанная его правительством декларация о независимости автономии. Эксперты полагают, что все идет к тому, чтобы ввести в основном экономическом регионе королевства прямое правление из Мадрида, дабы не потерять его.