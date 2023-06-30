Макрон срочно покинул саммит ЕС в свете чрезвычайного положения во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за серьезных беспорядков, которые происходят в стране после смерти подростка в результате столкновения с полицией, пишет РИА Новости.

Сообщается, что его пресс-конференция была отменена, и лидера Франции ожидают в Париже, где он возглавит заседание кризисной группы межведомственного характера. Министр-делегат Франции по вопросам городов и жилищной политики заявил, что возможно введение чрезвычайного положения. Протесты продолжаются уже несколько дней. В беспорядках участвует молодежь, она поджигает автомобили, здания полиции и так далее. Власти прибегают к использованию спецназа, бронетехники и вертолетов. В течение ночи силовики задержали более 600 нарушителей.