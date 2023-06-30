Захарова: Киев готовится совершить теракт на Запорожской АЭС

Власти Киева готовятся к совершению теракта на Запорожской атомной электростанции. Об этом написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Соответствующую запись она оставила под информацией о том, что в столице Украины установлены дополнительные устройства для измерения уровня радиации. А в ряде регионов страны на случай аварии на ЗАЭС стартовали учения.

Сообщения о том, что Украина начала масштабные учения в Днепропетровской, Николаевской областях, а также в некоторых частях Запорожской и Херсонской областей, контролируемых Киевом, в СМИ появилась в четверг, 29 июня. Мероприятия проводятся с целью подготовки к возможным ЧС на Запорожской АЭС.