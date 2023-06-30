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Госдеп одобрил продажу вооружений Тайваню на 440 миллионов долларов

30 июня 2023 11:58
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США разрешили продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм стоимостью $332,2 млн, а также запасных частей стоимостью $108 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, пишет ТАСС.

Пентагон заверил, что эти поставки не навредят боеготовности США. Запрос на приобретение боеприпасов был направлен Тайбэйским экономическим и культурным представительством в Америке. Он включает боеприпасы HEI-T (высоковзрывчатые воспламеняющиеся-трассерные), многоцелевые боеприпасы и учебные снаряды. Ожидается, что такое решение поможет повысить безопасность Тайваня и поддержать политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе. 

# Оружие и боеприпасы

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